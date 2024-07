Sassuolo, Carnevali: "Aspettiamo Berardi. Mercato? Se arriveranno proposte..."

Getty Images

, amministratore delegato del, ha parlato a margine del Gran Galà d'apertura del calciomercato 2024.“Tornare in Serie A è il nostro obiettivo, lavoriamo per questo, consapevoli però delle difficoltà e che la Serie B è tosta, ancora più difficile per noi che abbiamo delle problematiche anche a livello giocatori: ne abbiamo di importanti, forti, che hanno giocato in A e che li vogliono tornare”."Il suo recupero sta andando abbastanza bene, e la cosa più importante è che torni quanto prima in campo, a fare il giocatore: noi lo aspettiamo, sappiamo il valore che ha".

“Abbiamo giocatori importanti da Serie A, e dobbiamo fare forza con loro, lavorarci, poi se ci saranno opportunità importanti faremo delle valutazioni, come fatto per Matheus Henrique, ceduto a un valore che abbiamo ritenuto giusto. Se qualcuno ci farà proposte idonee, come ho detto, valuteremo il da farsi. Altrimenti la squadra forte la abbiamo, non pensiamo a nuovi arrivi. Consigli è un giocatore legato a noi, non c'è nulla da dire nei suoi confronti. Dobbiamo solo ringiovanire un po' la squadra, ma lui fa parte della nostra rosa. Rientrerà anche Turati, e altri portieri, ma non saranno gli unici, perché rientrerà anche Maxime Lopez, la Fiorentina non lo confermerà: rientra da noi, se avrà richieste vedremo, sennò farà la Serie B".