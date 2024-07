Redazione Calciomercato

Dopo l'arrivo di Moise Kean è possibile che il reparto d'attacco viola possa ricevere ulteriori innesti. La Fiorentina infatti continua a muoversi alla ricerca di un'altra punta in sede di calciomercato, puntando anche sudell'Udinese. Secondo quanto scrive stamani la Gazzetta dello Sport, il classe 2000 è il profilo scelto dalla dirigenza per sostituire M'Bala Nzola, che è stato messo sul mercato nella speranza che possa arrivare un'offerta congrua. La prossima settimana è previsto un incontro con il procuratore del ragazzo Beppe Riso per valutare la fattibilità dell'operazione.

- L'Udinese ha riscattato Lorenzo Lucca dal Pisa per 8 milioni e ora ne chiede 15 per lasciarlo partire. Questa cifra potrebbe essere facilmente raggiunta tramite alcuni bonus che i viola potrebbero inserire nell'operazione. Inoltre, il giocatore sembra gradire la destinazione fiorentina, sfiorata già a gennaio 2021, quando Burdisso andò a Pisa per osservare da vicino l'attaccante.