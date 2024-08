Fiorentina, occhi in Francia per un centrocampista

La Fiorentina continua ad essere alla ricerca di centrocampisti per rinforzare la rosa in vista dell'inizio di campionato che si terrà al Tardini contro il Parma la prossima settimana. In mediana non sono ancora arrivati nuovi acquisti e i viola possono contare sui soli Mandragora e Bianco, oltre all'adattato Barak. E con l'affare Tessmann che sta trovando diversi intoppi per via delle commissioni chieste dagli agenti, i viola si stanno guardando intorno in cerca di altre possibilità. Gli occhi della dirigenza sono finiti in Francia.- A fare un nuovo nome per i viola ci pensa il quotidiano francese l'Equipe, che spiega come i viola stiano seguendo da vicinocentrocampista ventiduenne in forza al Reims. Richardson è oggi impegnato alle olimpiadi con il suo Marocco e domani si giocherà la finale per il terzo e quarto posto. Il suo è stato un buon torneo olimpico e per questo diversi club si sono interessati a lui.

Sul ragazzo ci sono, oltre alla Fiorentina, anche Roma, Everton e Ajax. Il Reims spera di poter ottenere una cifra vicina ai 12 milioni di euro per il suo cartellino.