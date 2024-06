Grana Beltran per la Fiorentina: "Ho l'ok per le Olimpiadi". Salta tutto il ritiro estivo?

Redazione Calciomercato

C'è un elemento non da poco per la Fiorentina che potrebbe dover fare a meno per tutto il ritiro estivo dell'acquisto più oneroso della scorsa stagione sportiva: stiamo parlando di. Con fortissima probabilità, infatti, l'ex River parteciperà con la sua nazionale alle prossime olimpiadi e rientrerà a Firenze ad agosto inoltrato. In un primo momento si era parlato della possibilità che la Fiorentina non acconsentisse a liberare il suo giocatore ma, ai microfoni di DSports Argentina ci ha pensato lo stesso Beltran a fare chiarezza.

"Nella posizione in cui sono ho fatto quello che dovevo. Adesso aspettiamo le convocazioni,. Mascherano chiede cose che tutti gli argentini chiedono: una squadra che pressa e che tiene il pallone. Siamo una bel gruppo e dovremo limare i dettagli minimi, che sono fondamentali per questo torneo. Avrà molta importanza la presenza di giocatore come Martinez, Alvarez e Otamendi, perché non vai a vincere un Mondiale per caso."