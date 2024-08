Fiorentina, risale Bove per la mediana. Apertura ai viola, la Roma abbassa il prezzo

un' ora fa



La Fiorentina continua a guardarsi intorno in sede di calciomercato soprattutto per rinforzare un reparto che in questo momento ha assoluto bisogno di innesti: quello di centrocampo. E in attesa che si sblocchi in maniera definitiva la situazione legata a Tanner Tessmann, c'è un altro nome che sta prendendo quota nella ultime ore per il centrocampo della Fiorentina. Stiamo parlando di Edoardo Bove, che la Roma potrebbe cedere nel corso dei prossimi giorni.



APPREZZAMENTI - Il classe 2002 è particolarmente apprezzato dal tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, che ne stima la grande duttilità. Il calciatore, si legge stamani sul Corriere dello Sport, sarebbe entusiasta di trasferirsi a Firenze. La Roma ha anche abbassato le sue richieste iniziali per il calciatore ed è passata da una valutazione di 20 milioni ad una di circa 12-13. La Fiorentina spera dunque di potersi inserire e portare a casa quello che sarebbe il primo rinforzo per la mediana.