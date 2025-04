Milan, ecco perché Allegri è la scelta giusta per iniziare il nuovo corso

Il nuovo Milan sta prendendo forma con l’obiettivo di tornare subito competitivo per il titolo. I passi sono quelli di una tartaruga, certo, ma le idee sembrano essere piuttosto chiare: l’idea è quella di creare una base italiana. Dal direttore sportivo all’allenatore passando anche i giocatori. Giorgio Furlani sta dirigendo le operazioni di un team che vedrà la conferma di Geoffey Moncada e un ruolo diverso, ma sempre molto centrale, di Zlatan IBrahimovic.



ALLEGRI SCELTA MIGLIORE- Furlani ha ribadito più volte un concetto nelle ultime uscite davanti alle telecamere: il Milan vuole vincere. Per farlo deve affidarsi a un tecnico che sa come si fa, sopratutto in Italia. Massimiliano Allegri ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana con il Milan e cinque scudetti con la Juventus oltre al record delle cinque coppe Italia alle quali si aggiungono anche due Supercoppe italiane. Un palmares ricco di titoli per uno dei migliori allenatori italiani di sempre. Chi meglio del tecnico livornese può essere l’uomo giusto per questo Milan? Probabilmente nessuno. Al club rossonero serve un tecnico che sappia gestire le pressioni e fare da collante tra una dirigenza ancora inesperta e un gruppo complicato da gestire, Allegri ha già dimostrato di poterlo fare in carriera. Il suo stile di gioco esalterebbe le caratteristiche della rosa attuale favorendo la società sul mercato: non servirebbe rivoluzioni. Ma c’è un aspetto emozionale che può fare la differenza: il desiderio di rivincita del Milan è lo stesso di Allegri.

. Non salta una partita del Diavolo da mesi, studia accorgimenti e possibili nuove idee. Il suo nome, come quello di Vincenzo Italiano, è finito spessox. Un’idea giusta, la migliore possibile.