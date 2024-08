Fiorentina, Palladino: "Gudmundsson non è ancora pronto, il mercato aperto mi da fastidio. E su Nico Gonzalez..."

Getty Images

Laesce dalla trasferta dicon unacciuffato in rimonta, che vale un punto alla prima di campionato. Nel post partita, tecnico della Viola, è intervenuto in conferenza stampa, toccando diversi temi, dalla tattica al mercato. Queste le sue dichiarazioni:"L'analisi è giusta, nuovi principi di gioco, calciatori diversi, ci vogliono tempo e pazienza. Oggi abbiamo fatto cose molto positive, altre invece dovremo metterle a posto, sia errori di scelta che sul piano tecnico. Io non sono preoccupato, ci serve solo tempo. Da domani analizzeremo cosa non ha funzionato e su cosa dobbiamo migliorare. Mi è piaciuto lo spirito di squadra, abbiamo avuto le occasioni per far gol. Sapevo le inside di questa gara, il Parma è rapido e veloce, ci sono tanti aspetti su cui possiamo ancora migliorare".

"Io gli voglio bene, è un bravissimo ragazzo, si è creato un grande rapporto con lui. E' un ragazzo sincero di cuore. Ha lanciato segnali a me e alla Fiorentina, mettendosi a disposizione dal primo giorno. Le voci di mercato sono normali, è un giocatore di un certo livello, decideranno lui e la società del suo futuro. Mi auguro di poterlo ancora allenare, per me è un grandissimo giocatore"."Mi è piaciuto lo spirito di squadra, la compattezza e la voglia di reagire alle difficoltà. Affrontavamo una squadra con un'identità forte, che gioca sulle seconde palle e ha grande rapidità, hanno avuto occasioni per segnare. Nella ripresa con il giusto spirito abbiamo schiacciato il Parma e la abbiamo ripresa, potevamo anche vincerla, peccato per l'espulsione. Non mi è piaciuto il terreno di gioco, non era all'altezza della Serie A, non è stata bella da vedere sul piano del gioco, troppi errori tecnici. A livello difensivo troppi errori individuali, è mio compito sistemare qualcosa".

"La squadra era abituata a difendere di reparto, ora richiedo molto nei duelli individuali. Ci vuole tempo, abbiamo giocatori forti per questo sono tranquillo, ora spetta a me e al mio staff. A me da fastidio il mercato aperto, ma va accettato, siamo ancora in costruzione. Ci manca ancora qualcosa, soprattutto dietro, la società lo sa e sta lavorando benissimo, so che arriverò a fine mercato con una rosa pronta"."Comuzzo merita di giocare, ha dimostrato dal primo giorno di essere un ragazzo serio, un grande lavoratore. Ha grandi qualità fisiche e tecniche, un giovane di ottima prospettiva. Gudmundsson ha avuto un fastidio muscolare, vedremo come sta nelle prossime settimane, sicuramente ancora non è pronto. Vedremo di rimetterlo a posto nelle prossime due settimane. Non vediamo l'ora di averlo a disposizione, siamo contentissimi".

"Credo siano calati fisicamente, noi invece siamo venuti fuori. Fisicamente stavamo bene, reggevamo a livello fisico. Potevamo anche vincerla nella ripresa, poi dopo l'espulsione siamo stati bravi con spirito di squadra a tenere botta. Quando non puoi vincere devi cercare di non perdere. Abbiamo provato a giocare anche in inferiorità. Potevamo sia vincere che perdere, risultato giusto"."Il mercato è ancora aperto. Non mi espongo, deciderà la società".