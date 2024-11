Fiorentina, Palladino: "Kean aveva bisogno di fiducia. Tra di noi c'è magia"

Getty Images

Dopo sei vittorie di fila, domenica 24 novembre alle 15:00. I viola sono sdopo un inizio complicato. Il tecnico, come afferma a Sport Mediaset, non ha mai avuto dubbi, però, sui suoi calciatori: “Nonostante la sconfitta contro l'Atalanta ho capito di avere in mano una squadra forte che stava crescendo. Da lì in poi è stato un percorso in crescendo:KEAN - La svolta è arrivata anche per, autore della prima tripletta in Serie A nell’ultima contro il Verona e vice-capocannoniere alle spalle di Retegui con otto gol. Il segreto?È stato molto bravo perché si è messo a disposizione del gruppo con grande umiltà, ha fatto un grande lavoro su sé stesso. Ha grandi margini di miglioramento, nemmeno lui sa quanti”.

Como-Fiorentina sarà la partita in cui si sfidanoIl tecnico viola, in questi giorni, ha potuto studiare il collega: “Ho avuto modo di studiarlo in questi giorni,mi piace anche come persona, come si pone con la stampa e con i suoi giocatori. È un allenatore spagnolo, le sue squadre giocano molto bene a calcio gioca un calcio offensivo quindi ti mette in difficoltà.GRUPPO - La forza della Fiorentina, in questi primi mesi, è il gruppo. Si è creata l’alchimia giusta per puntare“Si è creata un po' questa magia all'interno dello spogliatoio, un gruppo molto solido. Non è stato facile, sono stati bravi i ragazzi, sia i nuovi arrivati e sia i vecchi ad accogliere tutti.Promessa per quest’anno? Sarei felice di arrivare più in alto possibile”.

Palladino ha iniziato la sua carriera da allenatore indopo l’esonero di Giovanni Stroppa, che aveva portato i brianzoli alla promozione: “Ero molto felice perché essere scelto da un grande presidente come Berlusconi e il dottor Galliani è motivo di grande soddisfazione. Lì ho capito che dovevo mettercela tutta per coronare il sogno che avevo già da anni dentro di me.