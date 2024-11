Fiorentina, verso una settimana decisiva dal Como all'Inter: cosa filtra su Gudmundsson e gli altri acciaccati

Getty Images

La quiete prima della tempesta. La Fiorentina, goduta la settimana di vacanza concessa da Palladino, sta lavorando in questi ultimi giorni per preparare l'importante sfida di campionato di domenica contro il Como. I viola vogliono mantenere l'ottima classifica maturata fin qui e il Sinigaglia rappresenta soltanto il primo step di un tour de force che porterà Ranieri e soci a scendere in campo ogni tre giorni, fra campionato e Coppe fino a Natale. Ma qual è la situazione degli infortunati in casa Fiorentina?- Buone notizie per Palladino arrivano dal centrocampo.ha infatti recuperato dal problema al tallone che ne aveva precluso l'impiego negli ultimi impegni e si candida già per scendere in campo contro la squadra di Fabregas. Stesso discorso per quanto riguarda, che dopo aver lasciato il ritiro dell'Italia Under 21 per un piccolo problema fisico, è tornato a lavorare regolarmente a Firenze.

- Quanto a, invece, il suo rientro dopo la lesione ai flessori della coscia destra si sta avvicinando, ma potrebbe servire qualche altro giorno. L'islandese prosegue con il suo percorso personalizzato ed è molto probabile che Palladino voglia risparmiargli la trasferta col Como. L'obiettivo è infatti quello di preservarlo e farlo rientrare al meglio nel successivo match di campionato. Possibile, dunque, che l'ex Genoa strappi la convocazione nella partita di Conference contro il Pafos e che ritrovi la titolarità nel fine settimana contro l'Inter a Firenze.