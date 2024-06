Fiorentina, Palladino si presenta: "Riparto con la difesa a tre. Ho già sentito tutti, i ragazzi mi odieranno"

Foto Calciomercato

è intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione da nuovo allenatore della Fiorentina. Queste sono le sue parole: "Sono stato l'ultimo allenatore di Berlusconi, e lo ringrazierò per tutta la vita. Così come ringrazierò il dottor Galliani, che è stato un maestro per me. Sono felicissimo e motivato di essere qua. Sono arrivato in un grande club e in un bellissimo ambiente"- "Sono arrivato preparatissimo, questo è un grande club che ha fatto benissimo ultimamente con Italiano. Ha creato un grande gruppo grazi anche ad una grande società. Il percorso va portato avanti. La rosa è forte e c'è grande sintonia con la società. Parliamo giornalmente e stiamo programmando. Siamo in perfetta sintonia e vogliamo lavorare bene per il bene di questo club"

"Ho già parlato con tutti e mi odieranno perché li ho rintracciati in giro per il mondo (ride, ndr). Devo capire che persone ci sono dietro i giocatori. E per me è fondamentale avere empatia coi miei ragazzi. Li ho sentiti tutti carichi anche se vengono da una stagione molto intensa. Viola Park? Fantastico. Penso sia il più bel centro sportivo che abbia mai visto. Voglio citare Joe Barone, qui dentro ha messo il cuore. Mi spiace non averlo conosciuto""Siamo in una fase di valutazione dei calciatori e di costruzione della rosa. Da lì potremo entrare nei dettagli. Dobbiamo essere una squadra ambiziosa, abbiamo voglia di far bene e la nostra squadra deve saper giocare a calcio divertendosi. Vedo grande positività, mi fa ben sperare questo"

"Non sono un integralista e mi piace cambiare. In questi due anni ho fatto molti esperimenti. Io credo nei principi, quello fa la differenza. L'idea mia è di partire con una difesa a 3 con un 3-4-3. Ma so che la squadra viene da un percorso con la difesa a 4, quindi anche questo andrà valutato. L'importante è avere principi molto chiari.""Il confronto coi dirigenti è quotidiano. Parliamo di tutto, sappiamo dove andare ad inserire qualcosa. L'attaccante è determinante, e so che qui sono passati attaccanti di un certo spessore. Cercheremo di are il nostro meglio anche sul mercato. Sappiamo dove andare ad attingere, spero che qualcosa possa arrivare però"

"L'ho sentito telefonicamente e lo risentirò. La sua grande ambizione mi ha sorpreso. Non vedo l'ora di conoscerlo di persona.""Ho parlato con tutti. Anche dell'aspetto tattico. Per me ha caratteristiche importanti sia per fare il sotto punta che la punta. E di questo abbiamo parlato. Ha disponibilità e mentalità. E questo è importante""La bravura non è avere un'idea su un calciatore ma capire chi si ha a disposizione e mettere i giocatori nelle condizioni di far bene. Conosciamo che cosa ci serve. Io cercherò di allenare i calciatori nel miglior modo possibile. Con Djuric devo fare un tipo di gioco, con un altro giocatore devo farne uno differente."

- "Ho parlato con Terracciano. Sappiamo che abbiamo dei grandi portieri. Siamo contenti, ha fatto la sua miglior stagione lo scorso anno e ci puntiamo forte.""Una tappa meravigliosa per me, fino a due anni fa allenavo la primavera. Itifosi qui sono meravigliosi. Questo per me è un sogno e darò tutto me stesso per questo club. C'è tanto da fare e lavorare, io darò tutto""Non ho scommesse in ponte con la mia famiglia. Vedramo se farne qualcuna con la squadra, fissare piccoli obiettivi mi piace molto. In Europa è stato fatto un grande percorso e questo mi responsabilizza e stimola. Non mi piace fare promesse, voglio solo dire che darò tutto"

"Da qui al 30 giugno ci sono valutazioni da fare. Saprete le decisioni che abbiamo preso."Giocarci contro era dura. Per me è fantastico, è uno che determina e quelli come lui è bene averli con noi. È carico e motivato, mi piace tanto e non vedo l'ora di allenarlo. Per me può fare il trequartista di destra, ma è uno intelligente: sa giocare ovunque"- "Mi hanno parlato solo bene dei tifosi. Qui c'è grande passione. Il tassista che mi ha accolto era tifoso della Fiorentina, sono sceso e c'è n'era un altro. Questo è bellissimo. Avere delle responsabilità è davvero bello"

- "Sono fondamentali per il calcio di oggi, mi piace tanto lavorare con loro e a Monza ho avuto tanti calciatori forti più giovani. Ho parlato con Galloppa, tecnico della Primavera, e mi sono fatto raccontare tutto dei suoi ragazzi. Faremo delle valutazioni, ma coinvolgeremo tutti""Io chiedo giocatori di qualità, ovvio. La società sa bene come si deve lavorare. Stiamo seguendo dei profili e sappiamo dove mettere mano. Sulle uscite ci sarà massima condivisione con la società"- "Con lo staff abbiamo già programmato tutto. Giocare ogni tre giorni è un bene. Non ci sarà quasi mai la settimana tipo ma su questo non c'è nessun problema. Staff? Tanti bravi ragazzi mi seguiranno, e faranno il meglio per questa società. Citterio e Peluso mi seguiranno, ma non saranno gli unici"

- "Non ci ho parlato ma conosco la sua situazione. Vediamo nei prossimi giorni""Non ne metto, c'è massima condivisione con la società""È uno di quelli che fa sempre paura quando prende il pallone. Devo metterlo nelle condizioni di dover far bene. Lui è a disposizione, parlarci è stato un piacere, è maturo e motivato""Ogni giocatore mi ha dato un input su qualcosa. Capire con chi ci si interfaccia è fondamentale. Il leader sarà il gruppo.""Per me è perfetto per fare il quinto. É uno con grandi qualità tecniche e fisiche."

"Questa è una società storica con grandi obiettivi e traguardi. Io ero simpatizzante della Fiorentina da piccolo. Vengo alla generazione che ammirata Bati e Rui Costa. Siamo qui per portare la Forentina in alto, la piazza lo merita"