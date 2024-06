Fiorentina, Ken è una richiesta di Palladino. Ma la Juve fa muro sulla formula chiesta dai viola

La Fiorentina continua a seguire molto da vicino le vicende legate aStando a quanto scrive stamani il Corriere dello Sport, il calciatore della Juventus è una precisa segnalazione del tecnico Raffaele Palladino fatta alla dirigenza gigliata che è al lavoro per provare a portarlo a Firenze.- Palladino stima il giocatore sin dai tempi di Monza e proprio i brianzolo provarono a portarlo a casa nell'ultima sessione invernale di calciomercato, prima che si facesse vivo l'Atletico Madrid. Oggi il nome del bomber di Vercelli torna di strettissima attualità per la Fiorentina.

- Le parti sono al lavoro per cercare di arrivare ad una soluzione. La Fiorentina vorrebbe portare il giocatore a Firenze con la formula del prestito con obbligo di riscatto o con un acquisto a titolo definitivo. Piste, si legge, che non scaldano la Juventus in quanto i bianconeri non vorrebbero perdere definitivamente il controllo sul classe 2000. Sullo sfondo, per lui, ci sono anche gli interessamento arrivati dalla Ligue 1 e dal campionato arabo.