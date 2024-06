Getty Images

Firoentina, l'Aston Villa bussa per Kayode. Il club fissa il prezzo

33 minuti fa



Sono sempre di più gli estimatori di Michael Kayode, autentica rivelazione della Fiorentina della stagione appena terminata. Il classe 2004, infatti, si è rapidamente ritagliato un ruolo da protagonista in viola alla sua prima stagione fra i professionisti e per questo ha attirato su di sé gli interessamenti di diverse squadre. Non è un mistero, infatti, che l'Arsenal da tempo sia sul ragazzo ma, come raccontano i colleghi di Sportitalia, i gunners non sono l'unica società d'oltremanica sul calciatore.



MONITORATO - Secondo l'emittente, recentemente è arrivata sul tavolo della Fiorentina un0offerta da 15 milioni più bonus direttamente dall'Aston Villa che dopo la cessione di Douglas Luiz ha sbloccato il proprio mercato in entrata. La società viola, però, non vuole privarsi del suo gioiellino e parte da una valutazione di almeno 22 milioni di euro. La trattativa è aperta ma difficilmente i gigliati si priveranno di Kayode che, come dichiarato dal suo agente, ha tutta l'intenzione di restare.