Fiorentina, Palladino: "Troppe falsità sullo spogliatoio. Fischi è critiche fanno crescere"

è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di Roma contro la Lazio: "Analizziamo le partite della domenica. Col Toro eravamo in controllo nel primo tempo, con tante occasioni per raddoppiare. Nel secondo tempo abbiamo analizzato cosa non è andato. Il Torino ha messo tante palle lunghe e ha segnato su una disattenzione nostra. La squadra sa che dovevamo reagire diversamente. Serviva qualcosa in più. C'è un po' di rammarico. Ma abbiamo archiviato, ci farà crescere. In questo momento è la vittoria che ci manca, ci proveremo subito"

- "Nello spogliatoio l'unione non è mai mancata. La cena è stata voluta da tutti. Ma non per mettere a tacere le voci, totalmente false. Stiamo bene insieme e ci vogliamo bene. Remiamo tutti dalla stessa parte. Lo dimostrano le nostre 8 vittorie di fila, dopo l'inizio difficile. Ma la squadra ha mostrato che riesce a rialzarsi quando serve. La cena è stata bella. Abbiamo condiviso momenti belli: ne avevamo bisogno. Ai ragazzi voglio bene, faranno di tutto per uscirne. Lo faremo insieme"- "Parlare di partita decisiva è troppo. Non dobbiamo mettere troppa pressione ai ragazzi. La gara è importante per tutti, ci teniamo ad uscire da questo trend, ma non è decisiva. la Lazio è in salute e con un bravo allenatore. L'abbiamo vista ieri e nei giorni scorsi, siamo preparati. Arriviamo pronti e consapevoli del fatto che ci potrà dare lo slancio. Abbiamo voglia di rivalsa"

- "Cataldi è in ripresa, proviamo a recuperarlo. Vediamo domani. Colpani ha preso un colpo e non so se ce la farà, non c'è nessuna criticità in più. Comuzzo ha giocato tantissimo e ha dimostrato il suo grande valore. Abbiamo fatto qualche errore dietro, è vero, ma sono errori di reparto. Lui è il più giovane e magari psicologicamente ne soffre di più. Ma come sempre ha fatto una grande settimana. Anche Colpani sente tanta responsabilità. Gli ho detto che deve stare più sereno. Sente di dover fare sempre meglio, a volte gli riesce, a volte no. Dobbiamo dare una mano a questi ragazzi, però"

- "Il trend non ci piace, e dobbiamo uscirne. Bisogna mantenere l'equilibrio. Non eravamo scarsi a settembre, non lo siamo adesso, non eravamo fenomeni a novembre."- "Abbiamo lavorato tanto, con grande impegno. Devo solo ringraziare i miei ragazzi. La critica fatela a me, non ai ragazzi, perché danno sempre tutto. Non dobbiamo lavorare sugli automatismi, dobbiamo ripartire dal primo tempo col Toro. Folorunsho? Ha grande energia e caratteristiche che ci servono. Può fare tanti ruoli, in base a cosa mi serve, per noi è una grande risorsa"

- "Non vedo una Fiorentina stanca: vorrei vedere una Fiorentina con una scintilla. La vittoria non deve essere un’ossessione ma un obiettivo da centrare con il fuoco dentro di noi. Dobbiamo curare i dettagli, in Serie A s vince così. Io vedo un gruppo squadra concentrato"."Sono consapevole che gli allenatori vengono giudicati in base ai risultati. Io sono concentrato solo sui miei giocatori. Non leggo nulla: sono nel calcio da tanti anni e so come funziona"- "Avevamo bisogno di un giocatore come Folorunsho, una pedina mancante. La società si è attivata subito per coprire quella posizione. Il mercato di gennaio è diverso. Ma so che la società è al lavoro con trattative aperte, spero si chiudano più velocemente possibile. Io penso alla mia squadra"

- "Questo campionato è equilibrato e particolare. vediamo risultati inaspettati. Noi dobbiamo migliorare, poi vedremo cosa succede a fine anno. C'è ancora il mercato aperto e cercheremo di fare il massimo, uscendo da questo momento. Sappiamo dove intervenire per migliorare, ma non dobbiamo avere né ansia né foga di fare le cose per forza. Vanno fatte le cose giuste. Biraghi? Tutto è ancora aperto, vediamo che succede da qui a fine mercato"- "Io punto su tutti. Non solo su Marin. Credo in tutti i ragazzi. E all Fiorentina devono sentirsi tutti importanti. Chi si allena bene gioca, ma al momento sono tutti ben concentrati, non solo loro due."

- "Serve fare una grade partita. Io devo fare del mio meglio per ottenere i risultati. Il mercato lo fa la società"- "Va solo ringraziato per cosa ci ha dato e per la persona che è. Voleva più spazio e ha chiesto di andare. Gli vogliamo bene. Ma ci sono situazioni di mercato che lui ha valutato. Fischi? Li accettiamo, così come le critiche: ci devono far crescere. Bisogna reagire quando serve. Conta quante volte ti rialzi, non quanto cadi""Con quelli che ho a disposizione sono a posto. Poi la società sta facendo delle trattattive. Ma io ho massima fiducia nei miei ragazzi. Scintilla? Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Il gruppo sente che manca poco. Stavamo per vincere domenica, non ci siamo riusciti per i nostri demeriti. Ci manca la scintilla per riprendere l'entusiasmo che è venuto un po' a mancare. Ma c'è un grande gruppo che ci tiene. I ragazzi hanno grande voglia"

"Fu un trend fantastico. Siamo forse andati anche oltre le aspettative. Dobbiamo essere bravi a non fare le montagne russe. Ci serve ritrovare equilibrio e magia. Dobbiamo essere più continui cercando di crescere sotto il punto di vista della mentalità. Anche le critiche ci fanno crescere. Questo periodo c'è lo ritroveremo quando inizieremo a vincere"