Ufficiale: Kayode lascia la Fiorentina. L'annuncio del Brentford, formula e cifre finali

Michaelè un nuovo giocatore del. Gli inglesi sono riusciti a prelevare il terzino dalla Fiorentina con un accordo che prevede unI viola non hanno inserito nessun diritto di controriscatto, quindi a giugno l'ultima parola spetterà alle Bees. In caso di riscatto, la Fiorentina manterrà un"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Kayode al Brentford F.C."

Ha parlato anche il ds dei londinesi, Phil Giles: "Michael è un giocatore che pensiamo si adatterà molto bene al Brentford e alla natura fisica della Premier League. Lo abbiamo osservato per un po', e probabilmente è stato un po' sfortunato a non giocare più partite in questa stagione".