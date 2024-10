Getty Images

Fiorentina, parla l'agente di Kayode: 'Aspetta il suo momento, ma non si può giudicare solo per un errore'

un' ora fa



Dopo essere stato una delle rivelazioni dello scorso anno, il giovanissimo Michael Kayode sta trovando poco spazio quest'anno alla Fiorentina sotto la guida di Raffaele Palladino. Il rendimento di Dodò ha ridotto drasticamente l'impiego del classe 2004 che dovrà rimboccarsi le maniche per tornare a giocare con continuità. Andrea Ritorni, che lavora nell'entourage del ragazzo, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno.



ASPETTARE - "La sua situazione? Sono cose che uno si può aspettare, fanno parte del gioco. L'importante è che vada avanti con le sue forze, perché lui è un ragazzo molto forte. Lui rispetta le scelte dell'allenatore e spera che quando sarà il suo turno possa fare bene per la Fiorentina. Contate che è stato seguito da squadre straniere senza giocare. Possono anche giocare insieme lui e Dodò, pur rispettando le scelte di Palladino. Se in Italia crediamo tanto nei giovani, o almeno, se ne parla tanto ma si deve vedere se poi lo fanno, dobbiamo dare a questi ragazzi anche la possibilità di sbagliare. Lui è una persona seria, che deve ancora dire tanto alla Fiorentina. Quindi è lì, in maniera tranquilla e sorridente, ad attendere il suo momento. Al di là dei moduli, un giocatore deve essere duttile. Dodò sta facendo benissimo e sono molto amici con Mike, ma mi sembra eccessivo giudicare Kayode dopo un solo errore nella partita di coppa."