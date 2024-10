Fiorentina, Colpani in difficoltà. Fra pressioni diverse e una squadra che non gira: le ragioni di un inizio difficile

Getty Images

Nei primi giorni di questa estate, a Firenze, quando già iniziava a serpeggiare il sospetto che Nico Gonzalez alla fine potesse davvero lasciare la Fiorentina, i tifosi viola hanno immediatamente iniziato a pensare a chi potesse sostituirlo. E nei bar sport della zona, fra nomi e suggestioni, è stato chiaro fin da subito che due fossero i nomi perfetti per sostituire l’argentino in caso di una partenza:Al termine di un mercato estremamente movimentato sono arrivati entrambi ma, fin qui, il flaco

- Tecnica sopraffina, visione di gioco, estro, qualità, ritmi compassati ma con la costante ricerca di una giocata non banale o di una traccia quasi impossibile in verticale. Quello che si era affermato come uno dei centrocampisti offensivi più in forma dello scorso campionato sta trovando tante (forse troppe) difficoltà nella sua nuova avventura a Firenze. Colpani è arrivato in riva all’Arno per una cifra importante sebbene non esorbitante: un prestito oneroso da 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 16 milioni da versare nelle casse del Monza dopo una ottima stagione da 8 gol e 4 assist. Soprattutto, l’ex Atalanta si è presentato a Firenze(un po’ come quanto successo con Nzola-Italiano, tu guarda), tema che non ha fatto che aumentare le aspettative su di lui.

- Eppure, fin dalle amichevoli estive, è apparso lampante come il ragazzo soffrisse di un ritardo di condizione atletica abbastanza evidente. E questo di certo non ha aiutato l’impatto con la sua nuova realtà, così come non lo hanno aiutato le prestazioni, spesso insufficienti, della squadra viola in queste prime uscite stagionali. Il risultato è che fin qui Colpanicon la nuova maglia addosso. Anzi, l’ex Monza deve di fatto ancora azzeccare una partita da quando è arrivato a Firenze, nonostante abbia giocato tutte e otto le partite, subentrando una sola volta.

- Contro l’Empoli Colpani. Lento, in difficoltà tecnicamente e, soprattutto, impaurito. Ecco, la sensazione è che il classe ’99 stia patendo in maniera piuttosto evidente il salto che da Monza, piazza con pressioni decisamente contenute, lo ha portato in una delle piazze più calde della Serie A. E il trequartista spregiudicato visto in Brianza è oggi un giocatore che difficilmente cerca la giocata decisiva e che, invece, preferisce spesso rifugiarsi nel passaggio in orizzontale al compagno più vicino. Le attenuanti (squadra ancora alla ricerca di un’identità, centrocampo che fatica a fornire rifornimenti) non mancano, ma oggi Colpani è tutt’altro che il giocatore che Firenze si aspettava. E la rinascita della Fiorentina deve passare per forza anche dal suo rilancio, anche se la maglia viola pesa più di quella del Monza.