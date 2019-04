Il difensore della Fiorentina German Pezzella ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida persa con il Frosinone: "Capiamo quello che hanno sentito i tifosi dopo questa partita. Volevano una vittoria in casa, che è da tanto che non la raccogliamo, ma abbiamo fatto una prestazione non all'altezza della squadra e il risultato è questo".



Pioli ha detto fischi giusti. Sei d'accordo?

"Sicuro. I tifosi vogliono che loro squadra vinca e che possa salire in classifica. La testa deve essere a migliorare".



Solo due vittorie nel 2019.

"Non lo sappiamo. Nella prima parte del campionato abbiamo subito pochi gol, nella seconda parte invece tanti. Nel momento che dovevamo vincere, abbiamo pareggiato".



Manca maturità?

"Questo è il calcio. Ogni squadra gioca il suo calcio, noi abbiamo una squadra di giovani ma non è una scusa. Dobbiamo crescere tutti nella testa e dobbiamo portare a casa i risultati":



La comunicazione fra squadra e allenatore?

"E' sempre stata buona. E' sicuro che quando non arrivano i risultati il primo di cui si parla è l'allenatore. Noi dobbiamo fare, ognuno nel proprio ruolo, di più".



Una eventuale finale di Coppa Italia può salvare la stagione?

"E' difficile pensare solo a quello. Per arrivare bene alla gara di Bergamo e provare ad arrivare in finale devi giocare nel modo giusto".