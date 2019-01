German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, parla dal ritiro di Malta dell’arrivo di Luis Muriel: " Muriel è un giocatore di qualità e importante, per tutto quello che ha fatto coi club e in Nazionale. Vogliamo farlo subito inserire all'interno del nostro gruppo, speriamo che abbia un buon futuro qui. "La Coppa Italia è bella, perché ogni partita è come una finale. È sempre una competizione molto importante. Vogliamo fare una buona partita a Torino domenica, vogliamo vincere anche se sappiamo che giocheremo contro una squadra di qualità che sta bene fisicamente".