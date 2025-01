Fiorentina, Pongracic già sul mercato. Ci pensa il Napoli

Getty Images

Sarebbe dovuto essere uno dei fiori all'occhiello del mercato estivo, e invece l'avventura alla Fiorentina dinon è mai decollata. 16 milioni, questa la cifra che i viola hanno fatto pervenire nelle casse del Lecce per portare a casa il croato soffiandolo al Rennes. Numeri notevoli che ne hanno fatto il difensore più pagato nella storia del club gigliato. Il campo, però ha raccontato altro e, anche a causa di problematiche fisiche, Pongracic ha messo insieme la miseria di 6 presenze. Proprio per questo non è da escludere che la Fiorentina possa metterlo sul mercato nel corso di questa sessione di mercato.

Secondo il Corriere dello Sport in edicola stamani, a lui starebbe pensando il Napoli, che è alla ricerca di un difensore e ha recentemente incassato il no di Danilo, pronto a tornare in Brasile. Il croato sarebbe il nome ideale per sostituire Rafa Marin, che vorrebbe tornare in Liga. Situazione in evoluzioneIl Corriere dello Sport scrive di una possibile idea Marin Pongracic per il Napoli: incassato il no di Danilo, che dopo aver risolto il contratto con la Juventus tornerà in Brasile, al Flamengo, gli azzurri cercano un centrale da inserire nelle rotazioni e per sostituire l'infortunato Buongiorno. Il nome nuovo è appunto quello di Pongracic, centrale croato della Fiorentina, 27 anni, che da novembre a oggi ha messo insieme una presenza e 9 minuti in campionato: Palladino non l’ha mai considerato, in azzurro prenderebbe il posto di Rafa Marin che scalpita per tornare in Liga, al Villarreal.

Operazione di mercato che permetterebbe a Conte di avere il suo centrale e all'ex Lecce di cambiare aria per cercare spazio.