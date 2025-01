Fiorentina, Kayode saluta: "Mi spiace andare. Ma sarete sempre nel mio cuore"

Getty Images

Tutto fatto per il trasferimento diin Premier League. Il classe 2004 ha infatti detto sì al Brentford e a breve volerà a Londra per firmare con la sua nuova squadra. L'ex Juve parte in prestito oneroso con diritto di riscatto per una valutazione complessiva di circa 17/18 milioni di euro. la Fiorentina si è però riservata una percentuale sulla futura rivendita di circa il 10%. Il ragazzo ha quest'oggi sostenuto il suo ultimo allenamento a Firenze e, all'uscita dal Viola Park, ha voluto salutare la città ai microfoni di firenzeviola.it.

"Ringrazio tutti per quello che mi avete donato. Dalla Primavera, alla prima squadra. Sono cresciuto insieme a voi e se faccio questo passo è solo grazie a voi. Sarete sempre nel mio cuore. Mi dispiace per quello che è successo. Grazie". Queste le parole del terzino. Adesso la Fiorentina potrebbe tornare sul mercato per andare a sostituirlo.