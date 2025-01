Fiorentina su Dennis Man: formula, prezzo, concorrenza e quel retroscena del 2021

Getty Images

Sfumato il sogno Luiz Henrique, ala brasiliana che dal Botafogo è passata allo Zenit di San Pietroburgo per un pacchetto complessivo da 35 milioni di euro che comprende due calciatori (l'attaccante Artur subito e il terzino Wendel a giugno) e un conguaglio,I viola sono in cerca di un rinforzo sulla destra dell'attacco per due motivi: il primo è cheè in uscita, e dopo aver rifiutato i Chicago Fire in MLS si tratta con il Paris FC che ambisce alla Ligue 1; il secondo è che fin qui, prelevato in estate dal Monza,. Serve nuova linfa per la seconda parte di stagione.

- Il rumeno classe 1998, 4 gol e 3 assist in una stagione che lo ha visto partire col turbo con gol proprio alla Fiorentina e poi al Milan, adesso ha rallentato in termini di rendimento e non è neanche al top della condizione. Il Parma, però, non ha alcun bisogno di vendere e il contratto scade nel 2027. Ragion per cui- Nulla di fuori portata per i viola, specie nel caso in cui Ikoné dovesse essere piazzato in tempi utili. Solo che. Il prezzo, in conseguenza di questo, potrebbe lievitare, i contatti vanno avanti mentre Pecchia, il tecnico del Parma, ha parlato di mal di pancia in spogliatoio.

- Man fa parte della Nazionale della Romania che non ha sfigurato agli ultimi Europei, durante i quali ha anche eguagliato il record didiventando uno degli unici due giocatori rumeni in grado di fare due assist nella stessa partita in un grande torneo internazionale (nel 3-0 all'Ucraina). Al momento del suo arrivo al Parma dallo Steaua Bucarest, l'operazione ha ricevuto l'approvazione di una leggenda del calcio rumeno come. E già allora, nel 2021, il giocatore. Che possa essere ancora il caso di ripercorrere, dopo il Parma, le orme dell'ex numero 10 gigliato?