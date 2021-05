Non ha dubbi la Fiorentina, come si legge sul Corriere Fiorentino: la squadra del futuro va costruita intorno a Dusan Vlahovic. Ancora nessun incontro con il procuratore del serbo (che è in città da un paio di giorni), ma prende forma l'offerta che gli verrà formalizzata: ingaggio di circa tre milioni raggiungibili attraverso più bonus e, se dovesse servire, anche una clausola rescissoria notevole, sugli 80 milioni di euro. Far felice Dusan sotto ogni aspetto, per spegnere sul nascere gli ardori di Mourinho e della Roma tra gli altri.