Fiorentina, pressing per Kostic: la formula con la Juventus

22 minuti fa



La Fiorentina è in pressing per Filip Kostic, giocatore messo nel mirino dal club viola in questi ultimi giorni di mercato, in concomitanza con la firma arrivata oggi di Nico Gonzalez con la Juventus.



L'esterno, in uscita dai bianconeri, era stato proposto dalla Vecchia Signora nell'ambito dell'operazione per l'argentino, ma i toscani hanno preferito portare avanti le trattative separatamente. Il giocatore ha aperto al trasferimento in Toscana e si sta trattando sulla base del prestito con obbligo di riscatto per una cifra pari a 4 milioni di euro. Si aspettano aggiornamenti nelle prossime ore.