Getty Images

Kostic apre alla Fiorentina. Possibile formula dell'affare con la Juve

28 minuti fa



L'asse fra Firenze e Torino continua ad essere caldissimo in questa ultima settimana di calciomercato. E non soltanto per quello che riguarda l'affare Nico Gonzalez fra Fiorentina e Juventus. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, le due società stanno anche ragionando di un possibile trasferimento in viola di Filip Kostic, uno degli esuberi della Juve targata Thiago Motta.



APERTURA - Gli aggiornamenti arrivano dai colleghi di Violanews che spiegano come il serbo abbia aperto alla destinazione gigliata. L'ex Eintracht potrebbe approdare a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. In questo momento permangono divergenze per quanto riguarda la valutazione del ragazzo. La Juve lo valuta circa 8 milioni, la Fiorentina 5. Possibile che si possa trovare un'intesa intorno ai 6-7 milioni.