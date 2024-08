Nico Gonzalez-Juventus, così si può chiudere: cosa succede con Kostic e Arthur

. A una settimana esatta dalla fine del mercato i bianconeri sono in pressing sulla Fiorentina per strappare il sì. Nel pre partita della gara di Conference contro la Puskas Akademia il dg viola Alessandro Ferrari ha detto che mancano ancora le condizioni per il trasferimento dell'argentino a Torino: la sensazione è che alla fine l'operazione si farà, ma bisogna trovare l'incastro giusto.- La non convocazione nelle prime due partite ufficiali della Fiorentina è un segnale di come Nico sia ormai fuori dalla Fiorentina,. Nico Gonzalez è stato il primo nome che ha fatto Thiago Motta quando ha capito che non sarebbero arrivati ad Adeyemi: lui più un altro esterno in caso di cessione di Chiesa (si sono riaperti i dialoghi per Sancho).

- A oggi la distanza tra Juventus e Fiorentina è di qualche milione, non di più: il club viola vuole 35 milioni fissi più bonus, la Juve arriva alla cifra richiesta ma con la parte variabile compresa.; tra le ipotesi c'è anche l'idea di mettere dentro qualche contropartita, i nomi sono quelli di Arthur e Kostic.- Due profili che interessano alla Fiorentina, ma le operazioni al momento stanno viaggiando su binari separati.. Il primo è già stato a Firenze e un suo possibile ritorno è legato all'eventuale partenza di Amrabat, l'esterno serbo è una richiesta di Palladino che sta pensando di spostare Biraghi da centrale di sinistra nella difesa a tre.: il club nerazzurro è uno dei più attivi in questa fase finale del mercato (Bellanova è l'ottavo acquisto) ma al momento è defilato per l'argentino, potrebbe esserci un inserimento in extremis solo in caso di cessione di Lookman.