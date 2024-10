Fiorentina, problema al flessore per Gudmundsson: cambio immediato, le condizioni

Getty Images

Il numero 10 dei viola si è fatto male dopo soli 5 minuti della partita contro i salentini ed è stato immediatamente sostituito dal tecnico della Fiorentina, che ha inserito Beltran al suo posto., con il giocatore che salterà, con ogni probabilità, la prossima partita che la Fiorentina giocherà in trasferta, in Conference League, contro il San Gallo. Sarà da valutare, invece, per la gara successiva contro la Roma, ma solamente gli esami potranno definire l’entità dell’infortunio e quante partite sarà costretto a saltare.

, dopo il problema al polpaccio: finora l’islandese ha giocato 4 partite (segnando 3 reti), tra campionato e Conference. Palladino dovrà ora rinunciare al suo 10, ma ha già il sostituto: al suo posto, infatti, dovrebbe giocare, come accaduto quest’oggi, Beltran, alternativa naturale di Gudmundsson. Questa può essere l’occasione per mettersi in mostra e ritrovare un gol che manca da febbraio ormai.