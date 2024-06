Getty Images

Lasta lavorando sul mercato alla ricerca di un colpo in mezzo al campo da regalare nel più breve tempo possibile al neo-allenatore. Il centrocampista brasiliano Arthur non è infatti stato riscattato dal club viola e tornerà alla Juventus e al suo posto la società del patron Rocco Commisso vuole inserire un mediano più duttile e, soprattutto, con capacità in interdizione più marcate. In questo senso vanno letti i contatti che ci sono stati in queste settimane con una vecchia conoscenza del nostro campionato.Si tratta di, centrocampista classe 2002 belga di origini congolesi che ha un passato in Serie A con la maglia del Milan nella stagione 2022-2023. Arrivò in rossonero in prestito, ma non convinse e tornò alla base con il Wolfsburg che in questa stagione lo ha utilizzato non come primissima scelta e con cui ha collezionato 26 presenze fra campionato e coppa.

Sul giocatore, la Fiorentina si sta muovendo con grande intensità e dovrà battere, secondo SKy Sport, al concorrenza del Bologna che su suggerimento di Vincenzo Italiano (che lo aveva chiesto anche nella sua avventura a Firenze) vorrebbe inserirlo nell'organico rossoblù che si gioca la Champions.