Fiorentina, Ranieri: "Per il mio rinnovo è tutto fatto. Giocare qui è tanta roba"

Getty Images

è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita fra Fiorentina e Puskas Akademia: "Lo stadio l'ho visto ieri per la prima volta, sarà uno stadio diverso dall'anno scorso. Come tutti sappiamo quando è pieno ci da una carica enorme. Ma sono sicuro che si riempirà ugualmente e che i tifosi ci daranno la spinta giusta per affrontare ogni partita. Dovremo essere tutti uniti verso i nostri obiettivi"- "In questi anni abbiamo raggiunto grandi traguardi, ma adesso è tutto da resettare. Dobbiamo prendere ciò che di buono è stato fatto fin ora e continuare a fare sempre meglio"

- "Per il contratto è tutto fatto, manca solo la firma. Sono felice, ormai dopo 11 anni è come una casa per me. Sono molto contento e voglio onorare la maglia""Arrivare in fondo e non trionfare fa molto male. Dobbiamo essere orgogliosi di aver raggiunto 3 finali in due anni ma non vincere è doloroso. Quest'anno è stata dura da accettare la sconfitta negli ultimi minuti, mi ha fatto molto dispiacere anche che a segnare sia stato l'uomo su cui ero io in marcatura. Quest'anno è un anno nuovo e dobbiamo fare ancora meglio"

"Quest'anno giochiamo con un modulo e idee diverse. Personalmente mi piace di più giocare con la difesa a tre: sia come centrale che sulla sinistra. Poi l'innesto di Pongracic ci darà una grande mano."- " Se i nuovi arrivati non hanno ancora capito come è Firenze lo capiranno a breve. Basta vedere la partita di parma: erano in più di 3000 a sostenerci. Firenze è così: ti da tanto e ci darà sicuramente una grande carica."- "Ci conosciamo solo da 40 giorni e aver reagito così contro una squadra come il Parma è stata un'ottima prova. Sono sicuro che faremo grandi cose quest'anno"