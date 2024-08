Fiorentina, Palladino: "Nico Gonzalez deve risolvere con la società. Ho la squadra incompleta"

Getty Images

è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra Fiorentina e Puskas Akademia: "Non abbiamo modo di lavorare sulla settimana tipo, abbiamo solo 2/3 giorni ma non cambia nulla, anzi è un orgoglio per noi, ci permette di ruotare tanto e ci teniamo a passare. Avere una rosa non ancora completa è una cosa da gestire, dobbiamo dosare le forze e ci lavoreremo con lo staff, i ragazzi stanno dando tutto e io mi affido a chi dà il 100%, chi è più fresco."- "Con lui parlo tutti i giorni, è un ragazzo vero e sincero e ci siamo detti tutto quel che dovevamo. Il mercato è aperto, una cosa che non esiste, può destabilizzare ma non destabilizzerà, è una cosa personale tra lui e la società. Noi non siamo distratti da niente e da nessuno."

- "L'ho visto meno rispetto agli altri per ovvi motivi, può aiutarci sia come punta sia come trequartista di sinistra, anche se ancora non l'ho provato in quella posizione. Mi piace lavorare con ragazzi che hanno voglia di dare una mano e lui è uno di questi."- "Ci tiene a rientrare il prima possibile, ha fatto tante cose anche extra allenamento e l'ho visto bene. Può essere che domani parta dal primo minuto.""Possiamo cambiare tranquillamente, questa squadra ha giocato tanto a 4. Ma noi abbiamo lavorato bene con la difesa a tre e stiamo cercando anche rinforzi in tal senso, cambiare ora vorrebbe dire fare un po' di confusione. Ci vuole un po' di tempo per assimilare i concetti, poi appena chiude il mercato si può fare il punto."

"Il rapporto è di stima e dialogo, domani è a disposizione e vedremo se scenderà in campo da titolare o nel secondo tempo. In ogni caso darà tutto per questa maglia."- "Può giocare sia da terzo sia da quinto, quando Parisi è entrato si è comportato bene. Anche Kayode ha questa ambivalenza per esempio. L'importante è la predisposizione al sacrificio."- Sono temibili, avanti nella preparazione. Si difendono bassi, attaccano in transizione. Vogliamo cercare di passare il turno nella maniera migliore possibile tenendo presente che possiamo andare in difficoltà in alcune occasioni."

"Quando hai una macchina e sa quanta benzina ha, puoi dire dove può arrivare. Io non so che macchina ho e quanta benzina c'è nel serbatoio esattamente, una volta che avrò chiaro tutto, senza mettere nessuna formula fissa, capiremo tutto quanto, metteremo in campo la miglior Fiorentina possibile."