reattivo quando chiamato in causa, riscatta la gara incerta dell’andatacome all’andata, Grull lo fa letteralmente impazzire. Davanti spinge poco e male, non è in forma: parte un po’ intontito dalle sgroppate di Mayulu e di un Rapid insospettabilmente aggressivo, poi sale in cattedra. E grossi altri rischi non ne corre.un po’ troppo nervoso in una serata che richiederebbe nervi d’acciaio. Sbaglia comunque poco, e sulle letture si sta dimostrando un centrale di notevole affidamentosfiora l’eurogol con una fucilata in avvio, poi cala vistosamente. Il vantaggio viola nasce da una sua giocata. Gli salva una serata difficile.passo indietro rispetto alle altre gare in maglia viola, forse in affanno per i tanti impegni ravvicinati. Sbaglia qualcosa in appoggio e appare nervoso.: conferma il buono stato di forma, dà vivacitàtanto lavoro sporco in mezzo al campo. Sfortunato quando stampa il pallone sul montante alto con un gran tiro da fuori. Si procura il rigore.: partita di un’applicazione e di una cattiveria assolute. Crea pericoli, svaria, ci prova in una serata che sembra storta per tutti. Trova il vantaggio nel momento più difficile e scaraventa in porta un pallone dal dischetto che pesa come un macigno. Il Franchi è pazzo di lui. Fenomeno.pochi alti, diversi bassi. Patisce le tante partite in serie in un periodo in cui Italiano lo sta chiamando agli straordinari. Dovrebbe riposare.: emerge in un primo tempo di una quasi totale pochezza collettiva. Non brilla in quanto a tasso tecnico, ma lotta come pochi altri in campo, anche se in maniera un po’ confusionaria. Esce stanco.positivo, anche se come spesso gli capita manca nella giocata decisivaestremamente imballato, fallisce una grande occasione a tu per tu con Hedl e fa una gran fatica per tutto il tempo che Italiano gli concede. Ancora molto indietro fisicamente.: frulla in mezzo ai centrali viennesi. Avrebbe sui piedi una grande occasione, la spreca.serviva grande pazienza ma la Fiorentina entra in campo estremamente nervosa e subisce il contraccolpo di un Rapid Vienna arrembante. Non convincono alcune scelte dal 1’ di giocatori ancora in ritardo di condizione. Ma, come spesso gli succede, ha il merito di correggere il tiro in corsa. Poi certo, con un Nico Gonzalez così è tutto più facile. E stasera serviva solo superare il turnoHedl 6,5; Oswald 5, Querfeld 6,5, Hofmann 7, Auer 5; Sattlberger 6,5, Seidl 6, Kerschbaum 6; Grull 6, Mayulu 6 (68’ Strunz 5,5), Kuhn 5,5 (84’ Bajic SV). All. Barisic 6