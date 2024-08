Fiorentina, Richardson a un passo. Dettagli e cosa manca per chiudere

Getty Images

Il primo rinforzo dell'estate per quanto riguarda il mercato della Fiorentina potrebbe essere una vera e propria sorpresa. L'indiscrezione emersa nella giornata di ieri sembra trovare conferma e concretezza oggi esi avvicina a grandi passi a Firenze. A spiegarlo sono diversi media francesi che danno l'affare praticamente per fatto con Fiorentina e Reims che hanno trovato l'accordo per il trasferimento del centrocampista.- I viola hanno trovato l'accordo per il trasferimento per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Il Reims si assicura anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Adesso manca soltanto che il ragazzo acconsenta al trasferimento in viola.

Marocchino 22 enne, Richardson è un centrocampista centrale dal fisico imponente e longilineo con ottime doti atletiche e buona sensibilità col pallone. In questo momento è impegnato con la sua nazionale alle Olimpiadi dove questa sera si giocherà la finale per il terzo e quarto posto contro l'Egitto. Richardson è figlio della stella NBA Michael Ray.