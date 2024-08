Redazione Cm

Fiorentina, il ds del Lecce sponsorizza Pongracic: "Non ha eguali in Italia. Può giocare ovunque in Europa"

un' ora fa



Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato di Marin Pongracic, che i salentini hanno recentemente ceduto proprio ai viola. Queste le sue parole sul difensore croato: "Parliamo di un ragazzo straordinario con mezzi notevoli. In Serie A non ha eguali, difficile trovare un difensore così forte nel nostro campionato. Arrivato a Lecce doveva completarsi nel suo percorso di crescita ma in questi due anni si è migliorato tantissimo."



CIFRE - "Non è stato pagato tantissimo per il valore che ha (circa 16 milioni di euro, ndr). Pongracic può giocare nelle migliori squadre in Europa, e non sto esagerando"