Fiorentina, duro confronto fra Nico Gonzalez e la dirigenza. Juve in pressing, ma la permanenza è possibile

Il mercato della Fiorentina si arricchisce di nuovi intrighi e situazioni inaspettate. E in questo momento sono burrascose le acque intorno ada poco rientrato a Firenze dopo le vacanze ma già in odore di cessione. Il fatto è che in questo momento la situazione è in una fase di stallo.La Fiorentina, da giorni, ha in mano Gudmundsson, ma l'accordo fra Genoa e Atalanta per Retegui ha spinto i rossoblù a fare qualche riflessione sull'islandese. L'affare, si legge sul Corriere Fiorentino, non è saltato, ma il Genoa adesso deve almeno trovare un suo sostituto prima di dare il nulla osta per la partenza di Gudmundsson.

Stessa situazione che sta riguardando anche la Fiorentina dato che Nico Gonzalez vuole sì lasciare Firenze (con la Juve alla finestra), ma i viola vogliono prima cautelarsi trovando il suo sostituto. Sul quotidiano si racconta di un confronto molto acceso martedì sera fra Nico Gonzalez, il suo procuratore Moggi e Daniele Pradè. Se la Fiorentina non dovesse trovare una soluazione, si legge, non è da escludere che decida di trattenere l'argentino.