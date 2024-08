Fiorentina, Richardson si presenta: "Amrabat mi ha consigliato Firenze. Mi ispiro a Pogba"

Getty Images

è stato presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina. Queste le sue parole: "Certo che ho parlato con Sofyan Amrabat prima di venire. Mi ha consigliato di venire qua, dicendomi che è un club meraviglioso per raggiungere buoni risultati. Il suo futuro? Sta a lui decidere di restare o meno, ma mi ha parlato molto bene della Fiorentina""La Fiorentina è un grande club e per me è importante raggiungere questa tappa. Devo dare tutto per questa maglia cercando di fare del mio meglio"Pogba è un grande giocatore, di grande qualità. Penso di avere un profilo piuttosto simile anche a livello fisico, mi ispiro a lui. Cerco di imparare da lui, così come da altri grandi giocatori"

"Il mio obiettivo è di restare il più possibile con la Fiorentina, vorrei andare avanti il più possibile anche in Europa oltre che fare molto bene in Serie A. Non mi pongo nessun limite, voglio fare tanti gol e migliorare in ogni fase di gioco""Ci sono stati diversi negoziati, mi è piaciuto da subito il progetto che mi è stato presentato. La Fiorentina è un club importante, con giocatori di qualità, e il mio percorso prevede squadre di questo tipo"- "Mio padre mi ha parlato molto dell'Italia e mi ha subito raccontato di venire. Mi ha detto che è un paese stupendo ed io ho accettato i suoi consigli. Se ho mai pensato di giocare a basket? Non ci ho mai pensato, ho iniziato subito a giocare a calcio."

Mi considero un centrocampista che può attaccare e anche difendere e che quindi può essere attivo in tutte le parti del campo. Io preferisco attaccare, ma per il mio ruolo fa sì che debba difendere molto"