AFP via Getty Images

Fiorentina, Palladino vuole Bove. La Roma apre alla cessione: ecco per quanto si può chiudere

47 minuti fa



Dopo l'arrivo di Amir Richardson, la Fiorentina continua a lavorare per rinforzare la propria linea mediana rimasta orfana di diversi giocatori rispetto alla scorsa stagione. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport in edicola stamani, il prossimo obiettivo dei gigliati è Edoardo Bove della Roma, che in casa viola piace particolarmente.



APPREZZAMENTO - IL centrocampista piace molto a Palladino, che ne apprezza generosità, grinta e capacità d'inserimento. I viola lo seguono da tempo ma l'iniziale valutazione dei giallorossi fra i 15 e i 18 milioni aveva fatto spaventare il board viola. Oggi, invece, la Roma ha abbassato le pretese e, oltre ad aver aperto per una sua cessione, chiede circa 13 milioni di euro per il classe 2002. Su di lui, si legge, ci sono anche gli occhi della Premier League. La Fiorentina, in alternativa, continua a valutare anche il nome di McKennie della Juventus.