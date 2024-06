Fiorentina, ricorso contro il Comune sullo stadio Franchi: cosa è successo

Getty Images

Lo aveva annunciato in conferenza stampa il dg della, Alessandro..."Noi manderemo una comunicazione ufficiale al comune di Firenze per non iniziare i lavori al Franchi. E' troppo complesso iniziare i lavori senza un'adeguata copertura finanziaria. Oggi la nostra assicurazione sul Franchi è solo di un anno. Faremo il possibile per limitare al massimo per quelli che potrebbero essere solo futuri danni. Non è un discorso politico, ma di struttura. Con un altro sindaco, di un altro partito, altre convinzioni ma una proposta simile non cambieremmo la nostra linea. Pensare di fare il centenario nel 2026 con le gru e i cantieri è qualcosa che vogliamo assolutamente scacciare".

...e adesso è realtà. Secondo quanto raccolto da Violanews,. A questo punto il giudice civile necessiterà di qualche giorno per pronunciarsi ufficialmente.