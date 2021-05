La Nazione stamani apre le sue pagine con il titolo: "Stand-by Rino. Risale Tedesco". Resta ancora valida la candidatura di Gattuso, ma l'accordo non è più così vicino come pareva. Tutto è dunque ancora in gioco per la panchina e nelle probabilità degli incastri resistono altre candidature. Fonseca ha lasciato la Roma e rappresenta un obiettivo, mentre all’estero sono stati a lungo seguiti Domenico Tedesco (classe 1985, emergente in Germania con lo Shalke 04 prima di passare allo Spartak Mosca) e Marcelino (precedenti a Siviglia, Villarreal e Valencia prima di passare all’Athletic Bilbao). Da tenere in considerazione anche le candidature di De Zerbi, Italiano e Juric