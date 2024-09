Getty Images

Fiorentina, Sabiri può ancora partire: due giorni per la cessione a Dubai

un' ora fa



Negli Emirati Arabi Uniti il calciomercato non è ancora chiuso e per altri due giorni gli ultimi calciatori rimasti fuori rosa possono provare a trovare una sistemazione o accasarsi in qualche club per provare a svoltare la propria stagione. È il caso di Abdelhamid Sabiri reinserito da Palladino e dalla Fiorentina nella lista dei calciatori utilizzabili in Serie A, ma che ancora resta a tutti gli effetti fuori dai progetti del club viola.



In queste ore, come riportato da Firenzeviola, alcuni membri del suo entourage sono volati a Dubai, dove il mercato è aperto per altri due giorni, per provare a trovare una squadra che possa metterlo sotto contratto almeno fino a fine stagione. Il suo contratto con la Fiorentina è in scadenza al 30 giugno 2026 e già nella passata stagione si era trasferito, a mercato italiano concluso, nella Saudi Pro League in prestito.