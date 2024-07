AFP via Getty Images

Fiorentina, sarà la volta buona? Viola di nuovo su Berardi

38 minuti fa

Quello di Domenico Berardi è uno dei nomi che, da ormai diversi anni a questa parte contraddistingue tutte le sessioni di calciomercato della Fiorentina. Quando più vicino quando meno, l'esterno del Sassuolo è sempre stato un pallino della dirigenza della Fiorentina che, però, non è mai riuscita a portarlo a Firenze. Adesso le cose potrebbero cambiare?



ALTRO TENTATIVO - Per il Corriere Fiorentino, la società viola è pronta a farsi avanti di nuovo per l'esterno che molto difficilmente deciderà di restare in Serie B con i neroverdi del Sassuolo. Per il quotidiano non si sono troppe pretendenti che Berardi che è ancora alle prese con l'infortunio al tendine d'Achille e ne avrà ancora per qualche mese. Tuttavia, i viola si sono già fatti avanti e hanno sondato il terreno per capire la fattibilità dell'eventuale operazione. Berardi, dal canto suo, non ha posto veti ad un suo eventuale arrivo in maglia viola.