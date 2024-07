Se abbiamo imparato qualcosa seguendolo giornalmente è che nel calciomercato può accadere tutto e il contrario di tutto e le situazioni possono, più di quanto ci si aspetti, prendere pieghe inaspettate e repentine. E allora ci perdonerà il direttore sportivo della Fiorentina Danielese attribuiamoche lui stesso ha assegnato alla possibilità chenel corso di questa sessione di mercato.– Nico Gonzalez è, intanto,all’interno della rosa della Fiorentina. Arrivato in riva all’Arno nell’estate del 2021 dallo Stoccarda e presentato all’ombra del Ponte Vecchio, Nico si è rapidamente affermato come uno dei leader tecnici dello spogliatoio viola ritagliandosi uno spazio sempre più ampio a suon di reti e ottime prestazioni. E infatti voci ed interessi in sede di mercato non sono tardati ad arrivare. Da tempo l’argentino ha molti estimatori soprattutto all’estero e due club in particolare hanno fatto pervenire un’offerta sul tavolo del compianto dg Joe Barone: Leicester e Brentford. Squadre inglesi a cui la Fiorentina ha sempre detto di no anche di fronte a cifre superiori ai 40 milioni di euro.

– Oggi Nico Gonzalez è un calciatore dallo status decisamente diverso rispetto a 2-3 anni fa. L’esterno sbarbatello e di belle speranze è diventato un giocatore con esperienza internazionale e pedina quasi inamovibile dell’Argentina di Scaloni e non è da escludere, sebbene si trovi benissimo a Firenze, che possa ambire ad un salto di qualità. Ed è proprio questa una delle discriminanti:che, di fronte ad un’offerta di una società dal blasone importante (con tutto il rispetto per Leicester e Brentford),

– La Fiorentina, dal canto suo, è da sempre ferma sulle proprie convinzioni. Discorso che riguarda anche lo stesso argentino che, per la verità, per adesso non ha dato nessun segnale rispetto ad un possibile addio. Proprio per questo il club è estremamente sereno sulla situazione relativa all’ex Stoccarda e, anche nel caso in cui si dovesse andare incontro ad una cessione, ha già in mente quelli che potrebbero essere i suoi sostituti. La Fiorentina non indugerebbe un minuto nel buttarsi a capofitto suseguito da vicino fin dai mesi invernali e osservato speciale anche nel corso di questa sessione di mercato. Senza dimenticarepupillo di Palladino a Monza e oggi obiettivo di mercato della Fiorentina. Per adesso, però, la Fiorentina si gode Nico Gonzalez, almeno finché quell’1%resterà tale.