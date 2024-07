Getty Images

Fiorentina: scatto Valentini in difesa. Thorstvedt a un passo, Colpani il regalo per Palladino

Federico Targetti

3 ore fa



La Fiorentina è un cantiere aperto, in tutti i sensi. Sia in riferimento ai lavori in corso allo stadio Artemio Franchi, sia ai lavori in corso nei primi giorni di ritiro al Viola Park agli ordini del nuovo tecnico Raffaele Palladino, sia ai lavori in corso sul mercato per rinforzare la rosa che si giocherà per il terzo anno consecutivo la Conference League. I tanti addii derivanti dalle scadenze, tra cui quelli di Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Arthur e Maxime Lopez solo nel reparto di centrocampo, impongono una profonda rivisitazione della rosa.