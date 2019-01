L'agente del centrocampista dello Slavia Praga Tomas Soucek, Pavel Paska, ha rilasciato un'intervista a ViolaNews.com: "Il giocatore è molto seguito in Europa, e la Fiorentina lo conosce. In questa sessione di mercato abbiamo avuto molte richieste, anche dall’ Italia, anche se il presidente dello Slavia mi ha detto che non lo posso vendere in questa sessione invernale. Il ragazzo rimarrà allo Slavia Praga perchè è importantissimo per la squadra, dovendo giocare l’ Europa League. Vedremo in estate come evolverà la situazione".