Fiorentina, senti Marino: "Palladino una scelta fantastica. Bonaventura? Sorpreso della mancata convocazione"

è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del momento della Fiorentina e di Giacomo Bonaventura, che ha incontrato quando era dirigente dell'Atalanta: ""Mi ha sorpreso la mancata convocazione di Jack, ma non mi sento di criticare Spalletti in modo eccessivo. Per come l'ho visto combattere con la Fiorentina, mi dà l'idea che voglia rimanere. Credo che sia molto legato ai colori viola, mi dispiace che la Fiorentina ci abbia rinunciato nella fase finale ad Atene. Era un momento topico della gara, dove l'esperienza fa la differenza."

"Palladino una scelta fantastica, è uno dei giovani allenatori che sta dimostrando il grande valore della scuola di Coverciano. Mi complimento con Pradè, che credo lo abbia scelto. Fa dell'aggressività e dell'ampiezza di gioco il suo progetto tattico, aldilà dei moduli. Con una preparazione fisica di grande importanza".