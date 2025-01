Fiorentina, Sottil baluardo nel momento no: premiato dai tifosi miglior giocatore di dicembre

Lasta vivendo un periodo non semplice nell’ultimo mese, ma nelle difficoltà della squadra di Palladino c’è stato un calciatore che è riuscito a emergere in maniera significativa:Grazie al, l’esterno viola si è guadagnato il titolo digrazie ai voti dei tifosi attraverso i canali social ufficiali della società.Le prestazioni di Sottil hanno colpito i tifosi anche in un momento in cui la squadra diha raccolto appena tre punti, figli di una sola vittoria ottenuta nel match contro il Cagliari.Nonostante questa flessione generale, l’ala gigliata si è distinta con giocate interessanti e una costanza di rendimento che lo ha portato a ritagliarsi uno spazio fisso nello scacchiere tattico del suo allenatore.La prova più importante è arrivata nella partita casalinga contro l’Udinese, quandoha fornito un assist decisivo, e soprattutto nella delicata trasferta contro la Juventus, dove il suo gol ha regalato alla Fiorentina un punto insperato.Il salto di qualità mostrato negli ultimi incontri risulta evidente non solo nell’apporto offensivo, ma anche nella costanza di presenze. Il numero 7 viola è infatti sceso in campo in campionato per sedici volte, di cui ben otto da titolare, consolidando così la propria importanza nel piano di gioco di Palladino.L’allenatore ha spesso confermato Sottil, una scelta che ha offerto all’esterno più libertà nell’uno contro uno e maggiori possibilità di incidere sulla manovra d’assalto.Nonostante il momento non esaltante della squadra, la crescita di Riccardo Sottil rappresenta un segnale positivo in vista del prosieguo della stagione. Il suo contributo è stato determinante finora e i viola sperano che l'ex Pescara e Cagliari possa continuare il suo momento d'oro.