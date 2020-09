La Fiorentina accelera per colmare quella che il ds viola Daniele Pradè ha definito la principale lacuna: un’alternativa a sinistra a Biraghi. A ora non sembra scaldare la pista che porta a un eventuale ritorno die si raffredda quella che conduce a Davidedato in uscita dalla Roma. Sempre secondo il Corriere dello Sport, in cima alle preferenze resiste invece la candidatura di Ken, reduce da una buona stagione in prestito all’Udinese e rientrato poi al Watford cui è legato da un contratto fino al 2023: per età (compirà 27 anni il 30 settembre), esperienza, duttilità e costi (la sua valutazione è intorno ai 5 milioni) l’esterno svedese rappresenta un profilo convincente. Subito dietro Antonio, classe ‘95, legato al Monaco per altre due stagioni, valutato poco più di 3 milioni.Restando alla difesa, dall’Argentina accostano i viola adel River Plate. La prossima settimana sarà decisiva su più fronti, compreso quello relativo alla cessioni: quella dial Monza ha alleggerito il monte-ingaggi viola (circa 2,6 milioni lordi da qui al prossimo giugno), resta però ancora da trovare una sistemazione ai vari(su di lui c’è lo Spezia). Nel frattempo sono stati ceduti il difensore Lucaalla Spal e il centrocampistaal Cesena entrambi in prestito. Il giovane Bobbylascia la Fiorentina: il Derby County ha ufficializzato l'acquisto della giovane punta, che ha firmato un contratto triennale.Tutto pronto a Udine per il ritorno di Roberto(29) trequartista del Watford: per lui un grande ritorno in bianconero. Il Leeds attende sviluppi per Rodrigo(26): il patron dell’Udinese, Pozzo non vuole meno di 35 milioni.