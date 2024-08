Fiorentina, sul sito della Lega spariscono Nico Gonzalez e il numero 10: indizio per la Juventus

Laha da poco comunicato in giornata ledi tutte le squadre che prenderanno parte al nuovo campionato, tra cui la Fiorentina. E proprio in quella relativa alla formazione gigliata salta all'occhioDi sicurovisto che è appena arrivato dal Genoa l'islandese Albert Gudmundsson: la prossima settimana dovrebbe essere decisiva per il futuro dell'argentino campione d'America con l'Albiceleste. Probabile, poi, che il numero 10 possa passare proprio sulle spalle di Gudmundsson. Anche lui, al momento, manca nell'elenco diffuso dalla Lega Serie A alla voce "Fiorentina".

L'affare con la Juventus, che fondamentalmente è fatto, ma che attendeva l'arrivo del sostituto a Firenze, prevede un prestito con obbligo di riscatto dal costo complessivo di poco superiore ai 30 milioni di euro. Per Gonzalez è pronto un contratto da 1+4 a 3,5 milioni a stagione, 0,5 in più di quanto percepiva in Toscana.