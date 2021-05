Come scrive oggi il Corriere Fiorentino, a Firenze ancora bisogna decidere chi sarà il prossimo tecnico a sedere in panchina. E dopo che l'accordo con Rino Gattuso sembrava praticamente chiuso, ora la questione si è riaperta. Nella tarda serata di lunedì Gattuso stesso avrebbe comunicato ai dirigenti della Fiorentina (e in particolare a Daniele Pradè) che non era più sicuro e che avrebbe fatto ulteriori valutazioni. Come mai? Da una parte (quella dell’allenatore) si motiva il dietrofront con quanto successo domenica, al Franchi. Una versione dei fatti che, a Firenze, viene respinta con forza. La sensazione è che in realtà alla base della frenata del tecnico ci siano altre valutazioni: Ringhio sta aspettando l’evolversi della situazione alla Lazio e a quella, secondo alcuni possibile, della Juventus.