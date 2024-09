Getty Images

Fiorentina, tutto fatto per il trasferimento di Brekalo e Barak. Cifre e dettagli

15 minuti fa



E' solo questione di tempo e la Fiorentina annuncerà la cessione di due esuberi in casa viola. Stiamo parlando di Josip Brekalo e di Antonin Barak, pronti ad accasarsi ai turchi del Kasimpasa. Il primo è rientrato quest'estate dal prestito all'Hajduk Spalato e non è mai rientrato nei piani di Palladino, il secondo sembrava potersi ritagliare un certo spazio in questa stagione ma, alla fine, si è optato per la cessione. E per entrambi la cessione arriverà a stretto giro di posta.



DETTAGLI - Secondo quanto scrivono i colleghi di Violanews, sia Brekalo che Barak andranno al Kasimpasa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per il primo si parla di 3 milioni di euro, per il secondo 6. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve per entrambi.