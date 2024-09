Getty Images

Fiorentina, il dg svela il retroscena su Moreno: "Fondamentale la figura di un ex dirigente"

un' ora fa



Matias Moreno è uno dei volti nuovi della Fiorentina di quest'anno. Difensore centrale classe 2003, Moreno è arrivato dal Belgrano negli ultimissimi giorni di calciomercato ma sembra aver già voglia di imporsi all'interno della rosa gigliata, come ha ammesso lui stesso durante la sua conferenza stampa di presentazione che si è tenuta oggi. E a proposito dell'affare che lo ha portato in riva all'Arno, il direttore generale viola Alessandro Ferrari ha voluto raccontare un piccolo retroscena. Queste le sue parole.



TRATTATIVA LUNGA - "Per Matias Moreno parliamo di una ricerca che parte da lontano, grazie al lavoro di Nicolas Burdisso. Con lui abbiamo mantenuto sempre ottimi rapporti, come quelli che si creano ogni volta che qualcuno mette piede dentro il Viola Park. Lo abbiamo continuato a seguire anche con la nostra aere scouting e abbiamo sempre avuto ottime referenze e relazioni. Questa stagione abbiamo finalmente avuto modo di chiudere questa operazione. "