Fiorentina, UFFICIALE: Martinez Quarta ha rinnovato, le cifre

Nei giorni in cui Italiano sta lasciando Firenze e in cui lasi appresta a scegliere chi ne prenderà il posto in panchina con l'ex-Monza Palladino in pole, arrivano delle conferme per i tifosi viola su alcune delle certezze presenti in rosa. Una su tutte è quella che vedecome pilastro difensivo della rosa e il centrale argentino classe 1996 lo sarà ancora per molto.Quasi a sorpresa e con una trattativa durata davvero pochissimo, è arrivata l'ufficialità da parte della Fiorentina sul prolungamento del precendente accordo in scadenza al 30 giugno 2025 e che aveva scatenato i rumors di mercato (Napoli di Conte compreso) attorno a lui. L'annuncio è stato confermato oggi attraverso i profili social e il sito web del club viola con